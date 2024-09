Milan, si continua a puntare Chukwuemeka: cosa cambia per gennaio

Moncada ha provato a prenderlo in estate, dopo aver fatto un primo tentativo due anni fa. Tuttavia il direttore meneghino non ha mai affondato il colpo decisivo e è tornato alla carica soltanto negli ultimi giorni di mercato.

Chukwuemeka è rimasto al Chelsea, ma non c’è posto per lui in prima squadra. Per questo motivo potrebbe salutare la Premier durante la sessione invernale e cercare fortuna altrove.