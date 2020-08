Milan, continua l’assalto a chiesa: i rossoneri provano ad abbassare le pretese

MILANO – Il Milan è in corsa per Federico Chiesa, ma la richiesta di 70 milioni di euro per il suo cartellino da parte della Fiorentina è fuori dalla portata dei rossoneri, I rossoneri hanno provato negli ultimi giorni a muoversi per far abbassare le pretese Viola, ma Commisso resiste, convinto che se dovesse trovarsi costretto a cedere il suo gioiello, vorrebbe almeno scatenare un asta per ricavarci il massimo possibile.

