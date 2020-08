Calciomercato Milan, boom Maldini: vuole strappare un gioiello a Paratici!

Calciomercato Milan, Maldini ci prova e tenta lo scippo a Paratici

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La dirigenza rossonera è al lavoro per consegnare una squadra sempre più competitiva a Stefano Pioli. Il Milan ha bisogno di innesti di qualità, che possano alzare il livello dell’undici titolare in vista della prossima stagione ma anche in prospettiva futura. La nuova politica societaria infatti sembra decisamente orientata verso lo sviluppo dei giovani talenti, anche se con le dovute eccezioni. Ed è proprio su un giovane dal grandissimo talento che Paolo Maldini sembrerebbe aver messo gli occhi. Stando al portale brasiliano Esporte News Mundo, il Milan si sarebbe messo sulle tracce di Talles Magno, gioiello classe 2002 del Vasco da Gama. Il ragazzo è stato premiato come miglior giocatore dell’ultimo Mondiale Under 17, rassegna planetaria in cui ha incantato per la prima volta con la maglia verdeoro. In Brasile è considerato come un vero fenomeno, uno dei possibili ‘craque’ dei prossimi anni. Le qualità tecniche del ragazzo ne fanno uno dei migliori prospetti del panorama sudamericano, uno di quei giovani prodigi per cui bisogna muoversi in fretta e bruciare la concorrenza di top club come Barcellona e Real Madrid. Ma stando alle indiscrezioni in arrivo dal Brasile, i principali concorrenti del Milan sarebbero i rivali bianconeri, con Paratici che avrebbe messo il nome di Talles Magno sulla sua lista personale. Per strappare l’attaccante al Vasco da Gama potrebbero essere necessari 30 milioni di euro, cifra a cui ammonta la clausola rescissoria fissata sul suo contratto. Ma sempre secondo le informazioni in arrivo dal Brasile, a meno di una clamorosa asta, l’affare potrebbe andare in porto anche per soli 20 milioni. La notizia è stata riportata qua in Italia anche da AlfredoPedulla.com: il Milan sarebbe veramente sulle tracce del baby fenomeno brasiliano. Ma non è ancora tutto. Adesso Maldini accelera ed è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero: ora si valutano ben 8 scambi clamorosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA