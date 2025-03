Milan, anche Conte per la panchina rossonera: ci sono possibilità?

Tra i nomi accostati al Milan per il futuro della panchina rossonera c’è anche quello di Antonio Conte. Ecco le ultime

Tra i nomi monitorati dal Milan per la panchina del prossimo anno c’è anche quello di Antonio Conte , attuale tecnico del Napoli.

Non ci sono clausole rescissorie nell’accordo firmato a maggio dello scorso anno per un suo volere. Per questo motivo appare piuttosto difficile inserire il nome di Conte nei nomi della panchina rossonera. Nel frattempo Thiago Motta saluta i bianconeri <<<