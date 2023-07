Milan, contatti continui con l’agente di Morata: attenzione però agli ostacoli

Il Milan sta lavorando duramente sul mercato per costruire una squadra forte e competitiva in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi inseguiti dalla società vi è anche la ricerca di un attaccante forte, che possa subentrare a Giroud. Tra i profili che più piacciono alla dirigenza meneghina c’è quello di Alvaro Morata dell’Atletico Madrid. Lo spagnolo rappresenta una buona occasione per i Diavoli, dal momento che garantirebbe esperienza, qualità e sacrificio per il gruppo.

Non si tratta di una trattativa semplice, ma nemmeno impossibile. Secondo le ultime indiscrezioni emerse, il giocatore sarebbe favorevole al trasferimento in rossonero pur di tornare in Italia. Non è da escludere perciò che lo stesso giocatore potrebbe decidere di ridursi lo stipendio o di spalmarlo in più anni. Tuttavia c’è da prestare attenzione all’interesse della Juventus, ma anche a vari club dell’Arabia Saudita. Morata ha già rifiutato un’offerta da 120 milioni di euro in tre anni dall’Al-Tawwon, ma è in arrivo una maxi offerta dall’Al-Ettifaq. I prossimi giorni saranno essenziali per comprendere lo sviluppo della situazione.