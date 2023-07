Mercato Milan / Pellegatti: “Ultim’ora su Frattesi! Ho saputo che…” | News

Sono giornate molto importanti per il mercato del Milan, che vuole chiudere alcuni colpi da regalare a Pioli entro l'inizio del ritiro. I rossoneri si stanno muovendo su tanti fronti, dal centrocampo all'attacco. Ma è la mediana in questo momento il reparto più al centro delle notizie e le voci di calciomercato. Dopo Loftus-Cheek infatti, il Diavolo punta altri obiettivi importanti come Reijnders e Musah. Ma il vero sogno di mercato del Milan è Davide Frattesi.