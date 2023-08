Milan, oggi la conferenza stampa di presentazione di Noah Okafor

Oggi alle ore 14:30, andrà in scena a Milanello , la conferenza stampa di presentazione di Noah Okafor . L'attaccante è stato acquistato dal Salisburgo per una cifra intorno ai 14 milioni di euro. Potrete seguire la conferenza stampa di Okafor, LIVE , su app ufficiale A.C. Milan , sul canale tematico 'Milan TV' e sui canali YouTube e Twitch del club rossonero. Inoltre, potrete seguirlo in diretta testuale.

MILAN: LE CARATTERISTICHE DEL RAGAZZO

Noah Okafor è un calciatore velocissimo, in grado di mettere in seria difficoltà le difese avversarie. Il classe 2000 è bravo negli inserimenti e dotato di un buon fiuto del gol, di base gioca come prima punta o come ala offensiva (destra o sinistra) ed è quindi per altri moduli come 4-3-3 o 4-2-3-1 (proprio quello utilizzato da Pioli).