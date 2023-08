Milan, Colombo: “Grazie per l’affetto dimostrato, si torna in Italia!”

Il Milan ha chiuso molti colpi in entrata nel corso di questa sessione estiva di mercato, perciò ora può concentrarsi sul fronte uscite. La società meneghina sa perfettamente di dover migliorare la rosa di mister Pioli per renderla ancora più competitiva. Inoltre cedendo gran parte degli esuberi, i rossoneri avrebbero l’opportunità di tornare sul mercato ed effettuare qualche regalo dell’ultimo momento a mister Pioli.

Resta infatti ancora da definire con precisione l’attacco meneghino. Ad oggi non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Lorenzo Colombo, rientrato in estate dopo una stagione in prestito al Lecce. Il giovane attaccante ha molti estimatori, come Atalanta e Cagliari che vorrebbero prenderlo. Tuttavia il giovane è intenzionato a prendere in considerazione soltanto le offerte delle squadre dove avrebbe la certezza di giocare.