Milan, Lorenzo Colombo potrebbe lasciare: alla porta c’è il Torino

Il futuro di Lorenzo Colombo con il Milan resta ad oggi un'incognita. Il ragazzo, dopo la stagione in prestito al Monza potrebbe lasciare in via definitiva o in prestito i rossoneri per accasarsi in un'altra società italiana. Si tratta del Torino: i granata sono alla ricerca di un nuovo attaccante e avrebbero messo nel mirino proprio la punta dei rossoneri. Possibile operazione in prestito, formula gradita a Cairo. Lo riporta Tuttosport.