Milan, la time machine dedicata alla Champions: la sfida con il Leeds

Martedì i rossoneri faranno l'esordio in Champions contro il Newcastle. Il sito ufficiale del Milan, con la time machine, ci riporta a un'altra sfida con un club inglese. Il focus: "Dalla sesta alla prima giornata. I rossoneri di Mister Pioli, oggi, si preparano ad ospitare il Newcastle nel primo turno del Girone F della Champions League 2023/24. Nella stagione 2000/01, invece, lo scontro con un'altra squadra inglese, il Leeds United, decideva le sorti del raggruppamento H. Da San Siro a San Siro, allora si rivelò decisivo il primo timbro nella competizione di Serginho: riavvolgiamo il nastro per rivivere il match dal punto di vista del terzino brasiliano.

Dopo un avvio di carriera in Brasile, Sérgio Cláudio dos Santos, detto Serginho, si trasferisce al Milan nell'estate del 1999, prelevato dal San Paolo. L'impatto è immediato e positivo, il nazionale verdeoro diventa una pedina di assoluto rilievo nello scacchiere di Mister Zaccheroni. Durante la prima annata totalizza 31 presenze in tutte le competizioni, siglando due reti in Serie A. È in quella successiva, invece, che trova il primo hurrà in Champions League. L'urna della massima competizione europea 2000/01 inserisce i rossoneri nel Gruppo H con Besiktas, Leeds United e Barcellona.

Il cammino europeo parte da Elland Road: il brasiliano, però, non fu protagonista all'andata, quando seguì dalla panchina la sconfitta in terra inglese (1-0). Nell'ultimo turno, a San Siro, il Milan si gioca il primato proprio contro la formazione di O'Leary: il match è equilibrato e gli inglesi passano in vantaggio sul finale di frazione con Dominic Matteo. I rossoneri spingono alla ricerca del pari e vengono premiati al 68': Serginho accelera palla al piede, supera due avversari e fulmina Robinson con un sinistro angolato. L'1-1 è determinante e regge fino al triplice fischio, la formazione di Zaccheroni chiude al primo posto a quota 11 punti. La cavalcata rossonera si interromperà poi al termine della seconda fase a gironi, mentre il prosieguo di carriera di Serginho con il Milan sarà ricco di soddisfazioni, tanto da salire per ben due volte sul tetto d'Europa (2003 e 2007)".

