Milan, i rossoneri si qualificano aritmeticamente alla prossima Champions

Con il pareggio il Milan si è aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League. Era ad ormai ad un passo, ma ora ha raggiunto questo traguardo visto il pari contro la Juventus. Serviva ai rossoneri appena un punto per raggiungere quota 71 punti per l’aritmetica: ma con il pareggio maturato tra Napoli e Roma, è arrivata l'ufficialità. I meneghini, dunque, giocheranno anche il prossimo anno l'ambita coppa europea, molto probabilmente guidati però da un altro tecnico.