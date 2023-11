Milan, passare il turno di Champions per rincorrere il sogno di mercato

L'obiettivo principale del Milan è quello di agganciare un'incredibile qualificazione al turno successivo. Ma prima bisognerà continuare...

L'obiettivo principale del Milan è quello di agganciare un'incredibile qualificazione al turno successivo. Ma prima bisognerà continuare a mettere in campo ottime prestazioni contro le rivali del girone. Ad oggi il Gruppo F recita questo: Borussia Dortmund 7, PSG 6, Milan 5 e Newcastle 4. Nella prossima gara casalinga, in programma martedì 28 ottobre, il Milan se la vedrà contro i tedeschi, per provare ad ottenere un successo fondamentale per le sorti dei meneghini.

Il passaggio del girone porterebbe nelle casse del club soldi importanti, fra l'altro. 10 milioni di bonus UEFA a cui aggiungerne altrettanti per diritti tv e botteghino. Cifre importanti, che il Milan potrebbe reinvestire sul mercato di gennaio per anticipare un'operazione già messa in programma per l'estate. Il primo nome sulla lista di Furlani e Moncada è David del Lille. La società francese però per lasciar partire il proprio gioiellino chiede almeno 60 milioni di euro. Difficile per il Milan arrivare a quelle cifre, ma se il Lille decidesse di abbassare la cifra intorno ai 40, la pista si riaprirebbe clamorosamente.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.