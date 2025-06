AC Milan e Castelli lanciano la loro prima collezione cycling

Vai nel canale Telegram del Milanista > Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Due icone dell'eccellenza milanese, AC Milan e Castelli , uniscono le forze per dare vita a una collezione cycling premium che celebra le radici comuni, i valori condivisi e l'ambizione costante nel ridefinire i confini dello sport e dello stile. Questa è la prima collaborazione ufficiale che vede il Club rossonero protagonista nel lancio di una linea di abbigliamento ciclistico, realizzata insieme a Castelli, leader mondiale nell'abbigliamento tecnico da ciclismo ad alte prestazioni. Il risultato è una fusione audace tra il ricco heritage dei rossoneri e l'innovazione ciclistica, che affonda le radici nell'eccellenza artigianale italiana”.

Ancora il comunicato

“Più di una semplice collaborazione, questa collezione unisce due brand legati da un patrimonio comune e da un impegno condiviso per l'innovazione sportiva. Le loro storie si intrecciano attraverso il celebre sarto Vittore Gianni, la cui sartoria realizzò alcune delle divise del Milan tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, ponendo al contempo le basi per l'abbigliamento sportivo che avrebbe portato il nome Castelli. Questo filo conduttore, fatto di artigianalità e creatività, viene ora reinterpretato in una collaborazione contemporanea che celebra tradizione, stile ed eccellenza”.