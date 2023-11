Milan, pronto il primo contratto per il baby Camarda fino al 2027

Il Milan è sempre stato attento al proprio settore giovanile con l'obiettivo di formare e far crescere ragazzi di prospettiva che poi magari in futuro potranno trasformarsi in veri e propri campioni. C'è un giovane calciatore della Primavera dei meneghini che sta conquistando la stampa e la fiduciosa di mister Abate. Parliamo ovviamente di Francesco Camarda - l' attaccante farà infatti 16 anni e il Diavol o è già pronto a fargli firmare il suo primo contratto da professionista fino al 2027, cioè la durata massima per un minorenne.

Il tecnico della Primavera però ci tiene a spegnere l'entusiasmo ed andare cauti, queste le sue parole a MN: "Io dico sempre che è un ragazzo con qualità importantissime. Ho paura che voi mettete troppa pressione addosso perché fate dei paragoni che non stanno né in cielo né in terra. E' un ragazzo di 15 anni e deve crescere, già che è in questa categoria fa notizia. Per diventare un giocatore vero ne passa tanto, ma ha fame. Giocare quattro anni sotto età non è semplice. Quando becchi due 2004 smaliziati che ti fanno male, che ti entrano sempre, può non essere facile. In certe partite farà bene, in altre meno, ma non bisogna mettergli pressione, se lavora come sta lavorando da inizio anno sarà tutto più semplice, andrà sostenuto nei momenti difficili”.