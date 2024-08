Milan, questa notte l’amichevole con il Barcellona: l’orario della sfida

Per promuovere questa sempre affascinante sfida, nonostante si tratti di un'amichevole, il Barcellona ha sfruttato l'immagine di un doppio grande ex, Ronaldinho, che in blaugrana ha giocato dal 2003 al 2008 vincendo ogni trofeo, anche un pallone d'Oro, per poi passare per l'appunto al Milan con la cui maglia ha invece salutato il calcio europeo nel gennaio del 2011. Dinho con i rossoneri ha collezionato 76 presenze, con il quale ha trovato la via del gol in 20 occasioni.