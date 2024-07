Milan, avviati primi contatti con il padre-agente di Samardzic: la richiesta

Il Milan ha avviato in queste ore i primi contatti con il padre e agente di Samardzic dell’Udinese: questa la richiesta

Dopo l’arrivo di Alvaro Morata in rossonero, ora il Milancerca altri colpi da portare a termine. La priorità del Diavolo è quella di rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Come riferito da Sport Mediaset, il prescelto da tempo è Youssouf Fofana.