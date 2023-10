Milan, attesi circa 4000 tifosi rossoneri al Signal Iduna Park

Manca sempre meno alla sfida di Champions League tra Milane Borussia Dortmund. Questa sera alle 21 i rossoneri saranno impegnati in trasferta in casa dei tedeschi, per la gara valida per la seconda giornata del girone F. Le due formazioni tornano a sfidarsi nella massima competizione europea dopo averlo fatto nella stagione 2002/03. In quella occasione i rossoneri vinsero entrambi gli incontri per 1-0 e alla fine sollevarono il trofeo.