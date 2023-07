Milan, per l’attacco continua a piacere Morata: colloquio con Simeone

Tuttavia il club di via Aldo Rossi non vuole fermarsi proprio ora, consapevole di dover realizzare un colpo importante per rinforzare l’attacco. Tra i profili monitorati dai meneghini resta in auge quello di Alvaro Morata. La trattativa con l’Atletico Madrid resta complicata, perché la società spagnola chiede 21 milioni di euro per il suo cartellino.