Milan-Atalanta: tra due settimane San Siro ospiterà un altro big match

Le promozioni attive

“A partire dalla fase di vendita libera, gli Under 16, accompagnati da un adulto, potranno usufruire della tariffa speciale a 14€ in determinati settori (promozione non disponibile online), mentre gli Over 60 avranno a disposizione prezzi scontati a partire da 19€ in alcune zone dello stadio. CLUB 1899: Club 1899 è l'esperienza VIP che stavi aspettando per vivere momenti indimenticabili attraverso i colori rossoneri nelle location più esclusive del Club. Anche per Milan-Atalanta è attiva la vendita dei prodotti Club 1899, acquistabili solo su singletickets.acmilan.com”. Questo il comunicato presente sul sito ufficiale del Milan.