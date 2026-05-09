Manca un giorno e qualche ora al calcio d’inizio di Milan-Atalanta. Vediamo ora le possibili scelte dei due allenatori in vista del match, analizzando le ultime notizie dai campi di allenamento.

La probabile formazione del Milan: le scelte di Allegri

Tante novità sulla sponda rossonera: ben sei cambi rispetto alla disfatta di Reggio Emilia.sceglie di inserire forze fresche per dare nuova linfa alla squadra, cercare di uscire dal momento negativo e conquistare punti fondamentali in ottica Champions. Due cambi sono obbligati: c’è da sostituire lo squalificatoin difesa e trovare una soluzione diversa per il ruolo di vicea centrocampo.

Partiamo però dall’inizio, con Maignan ovviamente confermato tra i pali.

Difesa a tre con Gabbia centrale, Pavlovic braccetto sinistro e De Winter al posto di Tomori sul centrodestra. Fasce occupate da Saelemaekers a destra, che dovrebbe vincere ancora una volta il ballottaggio con Athekame, mentre a sinistra tornerà Bartesaghi dopo la panchina della scorsa gara al posto di Estupinan.

A centrocampo in cabina di regia ci dovrebbe essere Ricci: bocciato quindi Jashari come vice Modric e accantonata almeno per il momento anche l’ipotesi del mediano di rottura Fofana. Ricci tornerà nel suo ruolo preferito, anche se in stagione Allegri quando l’ha chiamato in causa gli ha quasi sempre fatto fare la mezzala.

Le mezzali saranno invece l’inamovibile Rabiot sul centrosinistra e la novità Loftus-Cheek al posto di Fofana sul centrodestra.

In attacco Allegri dovrebbe cambiare completamente la coppia offensiva: Leao e Nkunku dovrebbero finire inizialmente in panchina, mentre salgono le quotazioni di Pulisic e Gimenez come tandem titolare, chiamati al duro compito di interrompere il digiuno da gol dell’attacco rossonero.

La probabile formazione dell’Atalanta: le scelte di Palladino

Anche l’dinon arriva da un momento particolarmente positivo: nelle ultime quattro partite sono arrivati due pareggi e due sconfitte, con una classifica che ormai la tiene praticamente fuori dalla lotta per le coppe europee. Tuttavia la squadra resta ostica e ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il Milan, motivo per cui Palladino cercherà di schierare la miglior formazione possibile.

Al momento sono aperti diversi ballottaggi in vari ruoli, vediamo le scelte più probabili. Il modulo sarà il solito 3-4-2-1 e, almeno inizialmente, Palladino dovrebbe rinunciare alla suggestione delle due punte Kristovic e Scamacca insieme.

In porta ci sarà Carnesecchi, mentre nella difesa a tre restano diversi dubbi. Il più sicuro del posto è Scalvini come braccetto destro, al centro è aperto il duello Hien-Djimsiti. Sul centrosinistra invece ballottaggio tra Kolasinac e Ahanor.

Il duo in mediana dovrebbe essere quello solito composto da De Roon ed Ederson, mentre sulle fasce prevediamo l’impiego di Zappacosta sulla destra e Zalewski sulla sinistra. Resta però in corsa Bellanova, che potrebbe giocare qualora Zalewski venisse avanzato sulla linea dei trequartisti: in quel caso Bellanova agirebbe a destra e Zappacosta a sinistra.

Per il momento i due favoriti per partire a supporto della punta sono De Ketelaere e Raspadori. Davanti si rinnova invece il ballottaggio tra Scamacca e Kristovic: stavolta a spuntarla dovrebbe essere il montenegrino.