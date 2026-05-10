Ecco le formazioni ufficiali del match in programma tra poco tra Milan e Atalanta. Le scelte iniziali di Allegri e Palladino.
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Tra poco scenderanno in campo, allo stadio San Siro di Milano, Milan e Atalanta nella partita valida per la 36esima giornata di Serie A. Di seguito ecco le formazioni ufficiali del match appena annunciate:
MILAN (3-5-2):Maignan;De Winter, Gabbia, Pavlovic;Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi;Leao, Gimenez.Allenatore: Massimiliano Allegri
ATALANTA (3-4-2-1).Carnesecchi;Scalvini, Hien, Kolasinac;Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta;De Ketelaere, Raspadori;Kristovic.Allenatore: Raffaele Palladino
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