Ecco le formazioni ufficiali del match in programma tra poco tra Milan e Atalanta. Le scelte iniziali di Allegri e Palladino.

Stefania Palminteri
- Milano

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Tra poco scenderanno in campo, allo stadio San Siro di Milano, Milan e Atalanta nella partita valida per la 36esima giornata di Serie A. Di seguito ecco le formazioni ufficiali del match appena annunciate:

Rafael Leao with Santiago Gimenez

MILAN (3-5-2):Maignan;De Winter, Gabbia, Pavlovic;Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi;Leao, Gimenez.Allenatore: Massimiliano Allegri

ATALANTA (3-4-2-1).Carnesecchi;Scalvini, Hien, Kolasinac;Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta;De Ketelaere, Raspadori;Kristovic.Allenatore: Raffaele Palladino

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