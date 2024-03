Milan, il ricordo di Davide Astori nell’anniversario della sua scomparsa

Sono trascorsi già sei anni dalla tragica scomparsa di Davide Astori . Questa mattina il Milan , squadra che ha cresciuto Astori nel proprio settore giovanile, ha voluto ricordare Davide con un messaggio social: " Oggi sono sei anni dalla scomparsa di Davide Astori. Andato ma mai dimenticato, il suo ricordo vivrà in eterno ".

