Milan, abbandonata la pista Arnautovic: la dirigenza guarda altrove

Il Milan di Stefano Pioli è alla ricerca costante di un bomber che possa far rifiatare Olivier Giroud, ma che non lo faccia rimpiangere. Il francese non è più un giovanotto, ed ha bisogno di un altro attaccante che possa sostituirlo all'evenienza. Nonostante i suoi 36 anni, Olivier ha messo a segno in questa stagione la bellezza di 13 gol in campionato e 5 in Champions League.