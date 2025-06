Milan, aperto il primo Junior Camp in Georgia: le date ufficiali

Il Milan ha annunziato di aver aperto il primo Junior Camp in Georgia. Ecco quali sono le date e il luogo dell’evento

Il Milan ha annunciato oggi attraverso un comunicato ufficiale di aver aperto il primo Milan Junior Camp in Georgia , nello specifico a Tbilisi.

Aperto a bambini e bambine dai 6 ai 15 anni, il Milan Junior Camp offre un'esperienza formativa unica basata sul Metodo Milan. Sotto la guida di allenatori rossoneri certificati, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nella filosofia di allenamento rossonera, in un programma pensato per promuovere il divertimento, il lavoro di squadra e la crescita personale, in un ambiente sicuro, inclusivo e stimolante”.