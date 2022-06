Milan, in arrivo l’amichevole di lusso in estate: sostituirà la Roma!

Sono davvero tante le pessime notizie che stanno travolgendo il Milan in questi giorni. Tutto è iniziato con il rinvio - infinito - del rinnovo dei due dirigenti Maldini e Massara, poi si è arrivati all'amara decisione dell'addio a Botman (si è stancato di aspettare all'infinito i rossoneri) e infine, alla rinuncia sempre più probabile di un altro super obiettivo meneghino: Renato Sanches. Su di lui infatti è sempre più forte l'interesse del PSG, il quale gli garantirebbe una serie di condizioni difficili da rifiutare (l'ingaggio da 6 milioni più bonus, Luis Campos, il dirigente che ha creduto in lui e lo ha voluto al Lille dopo il tremendo flop al Bayern, ora lo rivuole a Parigi). Insomma, un'offerta impossibile da rifiutare .

Ma, in mezzo a tutta questa negatività, ci sarebbe la prima vera notizia positiva . Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Radio Catalunya, il Milan è la squadra che il Barcellona affronterà nella sfida che aggiudicherà il Trofeo Gamper. Inizialmente ci sarebbe dovuta essere la Roma di José Mourinho e di Tammy Abraham, ma negli ultimi giorni ha deciso di abdicare. Al suo posto si è fatta sempre più forte la candidatura dei campioni d'Italia per la sfida contro i blaugrana in programma il prossimo 6 agosto.

La partita - organizzata in memoria del fondatore dei Culés - sarà una grande occasione per poter vedere in campo il nuovo Milan di Stefano Pioli, ma non solo. A meno di dieci giorni dall'inizio della nuova stagione di Serie A, sarà un'ottima opportunità per poter osservare da vicino e valutare attentamente il percorso svolto dai rossoneri nel precampionato. E oltretutto, questo sarà un match molto importante contro un avversario alquanto importante: il Milan ed il Barcellona sono infatti accomunate dalla grande voglia di tornare a dominare i campi europei dopo qualche anno buio. Come dire, ci sono tutti i presupposti che sia una sfida ostica ma allo stesso molto divertente e dal risultato assolutamente inaspettato.