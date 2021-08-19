Milan all’esordio contro la Samp c’è Fabbri

L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, con un comunicato sul proprio sito internet ha reso noto le designazioni arbitrali della 1a giornata di Serie A

Finalmente campionato! Sabato infatti torna in scena il campionato di Serie A con il pubblico sugli spalti. Un ritorno importante. Il Milan inizierà la propria stagione a Genova dove, lunedì 23 agosto alle ore 20.45, affronterà la Sampdoria del nuovo tecnico Roberto D’Aversa.

Gli esordi sono sempre delle incognite ma la formazione di Stefano Pioli, seppur senza Zlatan Ibrahimovic, vuole portare a casa i 3 punti e iniziare al meglio la propria stagione. Il match di Marassi sarà arbitrato da Michael Fabbri della Sezione di Ravenna. Il fischietto sarà coadiuvato da Ranghetti e Baccini. Quarto uomo Di Paolo. Alla Var Di Paolo e Meli come assistente.

SAMPDORIA – MILAN Lunedì 23/08 h. 20.45

FABBRI

RANGHETTI – BACCINI

IV: GARIGLIO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MELI

Le designazioni della prima giornata

Ecco il comunicato pubblicato dall’AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha pubblicato sul proprio sito tutte le designazioni arbitrali di questo primo turno:

SERIE A TIM – Designazioni 1ª Giornata di andata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 1ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/22 in programma domenica 22 agosto.

BOLOGNA – SALERNITANA h. 18.30

RAPUANO

COLAROSSI – PALERMO

IV: PATERNA

VAR: VALERI

AVAR: PRETI

CAGLIARI – SPEZIA Lunedì 23/08 h. 18.30

FOURNEAU

FIORE – MOKHTAR

IV: COLOMBO

VAR: PICCININI

AVAR: DI VUOLO

EMPOLI – LAZIO Sabato 21/08 h. 20.45

SOZZA

TOLFO – DI IORIO

IV: SANTORO

VAR: NASCA

AVAR: VALERIANI

H. VERONA – SASSUOLO Sabato 21/08 h. 18.30

VOLPI

SCARPA – PERROTTI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MERAVIGLIA

INTER – GENOA Sabato 21/08 h. 18.30

MARINI

LIBERTI – VECCHI

IV: MARCHETTI

VAR: VALERI

AVAR: CARBONE

NAPOLI – VENEZIA h. 20.45

AURELIANO

IMPERIALE – BERCIGLI

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PERETTI

ROMA –FIORENTINA h. 20.45

PAIRETTO

TEGONI – ROSSI L.

IV: DI MARTINO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI

TORINO – ATALANTA Sabato 21/08 h. 20.45

CHIFFI

GALETTO – VONO

IV: MINELLI

VAR: ABISSO

AVAR: GIALLATINI

UDINESE – JUVENTUS h. 18.30

PEZZUTO

PAGANESSI – LONGO

IV: PRONTERA

VAR: MARIANI

AVAR: CARBONE

