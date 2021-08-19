Milan all'esordio contro la Samp c'è Fabbri - IlMilanista.it
Milan all’esordio contro la Samp c’è Fabbri

Redazione Il Milanista
19 Agosto, 15:27 2021
L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, con un comunicato sul proprio sito internet ha reso noto le designazioni arbitrali della 1a giornata di Serie A

Finalmente campionato! Sabato infatti torna in scena il campionato di Serie A con il pubblico sugli spalti. Un ritorno importante. Il Milan inizierà la propria stagione a Genova dove, lunedì 23 agosto alle ore 20.45, affronterà la Sampdoria del nuovo tecnico Roberto D’Aversa.

Gli esordi sono sempre delle incognite ma la formazione di Stefano Pioli, seppur senza Zlatan Ibrahimovic, vuole portare a casa i 3 punti e iniziare al meglio la propria stagione. Il match di Marassi sarà arbitrato da Michael Fabbri della Sezione di Ravenna. Il fischietto sarà coadiuvato da Ranghetti e Baccini. Quarto uomo Di Paolo. Alla Var Di Paolo e Meli come assistente.

 

Michael Fabbri fischietto della Sezione di Ravenna
Le designazioni della prima giornata 

Il pallone della Serie A 2020/21
Ecco il comunicato pubblicato dall’AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha pubblicato sul proprio sito tutte le designazioni arbitrali di questo primo turno:

SERIE A TIM – Designazioni 1ª Giornata di andata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 1ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/22 in programma domenica 22 agosto.

BOLOGNA – SALERNITANA h. 18.30
RAPUANO
COLAROSSI – PALERMO
IV: PATERNA
VAR: VALERI
AVAR: PRETI

CAGLIARI – SPEZIA Lunedì 23/08 h. 18.30
FOURNEAU
FIORE – MOKHTAR
IV: COLOMBO
VAR: PICCININI
AVAR: DI VUOLO

EMPOLI – LAZIO Sabato 21/08 h. 20.45
SOZZA
TOLFO – DI IORIO
IV: SANTORO
VAR: NASCA
AVAR: VALERIANI

H. VERONA – SASSUOLO Sabato 21/08 h. 18.30
VOLPI
SCARPA – PERROTTI
IV: ZUFFERLI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MERAVIGLIA

INTER – GENOA Sabato 21/08 h. 18.30
MARINI
LIBERTI – VECCHI
IV: MARCHETTI
VAR: VALERI
AVAR: CARBONE

NAPOLI – VENEZIA h. 20.45
AURELIANO
IMPERIALE – BERCIGLI
IV: COSSO
VAR: DI PAOLO
AVAR: PERETTI

ROMA –FIORENTINA h. 20.45
PAIRETTO
TEGONI – ROSSI L.
IV: DI MARTINO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VIVENZI

SAMPDORIA – MILAN Lunedì 23/08 h. 20.45
FABBRI
RANGHETTI – BACCINI
IV: GARIGLIO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MELI

TORINO – ATALANTA Sabato 21/08 h. 20.45
CHIFFI
GALETTO – VONO
IV: MINELLI
VAR: ABISSO
AVAR: GIALLATINI

UDINESE – JUVENTUS h. 18.30
PEZZUTO
PAGANESSI – LONGO
IV: PRONTERA
VAR: MARIANI
AVAR: CARBONE

