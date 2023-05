Milan, il report dell’allenamento odierno in casa rossonera

Squadra a lavoro a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento in preparazione del prossimo turno di Champions League. Appuntamento mercoledì 10 maggio - alle ore 21.00 - a San Siro per la Semifinale di andata contro l'Inter. Gruppo subito in campo per iniziare la seduta con l'attivazione muscolare. A seguire, alcuni esercizi atletici svolti con l'ausilio degli ostacoli bassi e dei coni per terminare il riscaldamento. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto la parte tattica della sessione odierna. Partitella su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi.