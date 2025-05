Milan, secondo Sky la firma di Allegri avverrà già oggi!

Vai nel canale Telegram del Milanista > Massimiliano Allegri dovrebbe diventare il nuovo allenatore del Milan . Per Max si tratterebbe di un ritorno dopo la prima avventura iniziata nel 2010 e durata quasi 4 anni con uno Scudetto alla guida del diavolo all'attivo. Il suo nome servirebbe per ridare animo ad un ambiente ormai depresso e negativo.

Sky lancia la bomba

Secondo quanto appreso da Sky Sport, la firma di Massimiliano Allegri potrebbe avvenire già oggi in giornata. Che ormai sia lui il prossimo nuovo allenatore rossonero sembra essere chiaro. Rimanere connessi per non perdervi neanche una notizia. Intanto in casa del Milan non si parla di altro <<<