Milan, accelerata improvvisa per Loftus-Cheek: sempre più vicino

Nella giornata di oggi il Milan ha fatto un’accelerata improvvisa per Loftus-Cheek, che è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera

Il Milan corteggia da tempo Ruben Loftus-Cheek del Chelsea. Dopo settimane di trattative oggi i rossoneri sono riusciti a fare un passo in avanti e la fumata bianca appare sempre più vicina. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe 1996 ha trovato l’accordo con il club meneghino nella giornata di oggi.

Le distanze tra il Milan e il club inglese invece sono minime, perciò c’è la speranza di portare a termine questa operazione nel giro di pochissimo. L’accelerazione definitiva è arrivata in giornata e ora Loftus-Cheek è pronto per sbarcare a Milano.

La conferma arriva anche da Gianluigi Longari, intervenuto a SiCafé. Su Loftus-Cheek: “Il Milan è in pole position per Loftus Cheeck, il Milan ha deciso di riattivare i contatti. Era una trattativa che aveva portato avanti la vecchia dirigenza: nelle ultime ore però, sull’asse Milano-Londra, i contatti sono costanti e febbrili. L’inglese si sta avvicinando molto alla maglia rossonera, è un’idea che il Milan sta portando avanti con forza. Formula? Non definita, potrebbe essere prestito con diritto di riscatto fissato sui 15-18 milioni”.