Milan: “La vendita dei biglietti partirà dopo aver ricevuto indicazioni ufficiali”

Ecco il comunicato del Milan in merito alla vendita dei biglietti per le partite della prossima stagione

Nella giornata di ieri il Milan ha partecipato al sorteggio del proprio calendario della prossima stagione. Una stagione che potrebbe riaprire ai tifosi, estromessi dagli impianti a causa della pandemia Covid che ha colpito l'intero globo. Ieri durante la presentazione dei calendari il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha alimentato questa speranza: "Il 22 agosto vogliamo vedere gli stadi pieni col Green Pass, in modo che sia anche incentivo alle vaccinazioni. Il calcio è un volano importante sia da un punto di vista economico che socialeAbbiamo una responsabilità sportiva e sociale. La richiesta di avere il 100% di tifosi negli stadi è fondamentale sia come sostenibilità economico-finanziario del sistema sia come messa in sicurezza del sistema". Parole che fanno sperare i tifosi e le squadre.