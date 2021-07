News Milan | Offerta e controfferta, spunta il patto e una nuova formula

Il primo atto della nuova stagione è andato in scena, ovvero la compilazione del calendario della Serie A 2021/2022. L'avventura del Milan partirà con la trasferta di Genova contro la Samp. Il primo big match ci sarà alla terza giornata, quando gli uomini di Pioli affronteranno la squadra di Maurizio Sarri. Il campionato inizierà ufficialmente il 22 agosto, ma prima di quella data Maldini e Massara dovranno completare il rafforzamento della rosa rossonera. Senza perdere altro tempo, vediamo nella consueta raffica, cosa bolle in pentola per quanto riguarda il mercato del Diavolo<<<