Mercato Milan: arriva Roback, ma non solo…

MILANO – Colpo in entrata per la Primavera guidata da Federico Giunti. Si tratta di Emil Roback, attaccante classe 2003 che arriva direttamente dalla società di Zlatan Ibrahimovic. Il ragazzo è stato prelevato dall’Hammarby per circa 1,2 milioni di euro più bonus. Qualche giorno fa era arrivato Bjorklund, dal Malmo, la stessa squadra dove è cresciuto Zlatan Ibrahimovic: trequartista dal fisico imponente, ha già giocato sette partita con la nazionale svedese Under 17.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live