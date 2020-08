Calciomercato Milan – Indiscrezioni a sorpresa e novità esplosive: la raffica!

Calciomercato Milan, notizie a non finire: ecco la raffica del giorno

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – C’è grande fermento intorno al calciomercato del Milan, con la dirigenza pronta a mettere a segno i suoi primi colpi tra entrate e uscite. Maldini e soci stanno preparando quella che potrebbe presto diventare un’estate davvero infuocata e infatti le voci di mercato non si fermano nemmeno per un secondo. Si parte dunque con la raffica di calciomercato del giorno. Tra i tanti nomi accostati al Milan, quello che fa più sognare tifoseria e dirigenza è certamente quello di Federico Chiesa. Stando al Corriere dello Sport, non sarebbe ancora arrivata nessuna offerta ufficiale da parte di nessun club, ma Maldini non avrebbe affatto mollato l’obiettivo. Anzi, il dt rossonero starebbe prendendo tempo, cercando di costringere Commisso a rivedere le sue pretese (circa 70 milioni) in assenza di pretendenti particolarmente decise e a fronte della volontà del giocatore di fare un salto di qualità. Continuando a parlare dei principali obiettivi rossoneri, il ritorno di Bakayoko sembra sempre più vicino: il francese ha già l’accordo con il Milan, e secondo Sportmediaset, mancherebbe soltanto l’ok del Chelsea al trasferimento. Operazione che – riferisce Luca Marchetti a Sky Sport – i rossoneri preferirebbero condurre attraverso un prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’arrivo di Bakayoko potrebbe far saltare l’operazione Florentino Luis, per cui non è ancora da escludere il rinnovo con il Benfica e che viene considerato un’alternativa al francese. Per la mediana, fari sempre puntati anche su Pessina. Occhio però anche ai movimenti per gli altri reparti.

Il Milan è alla ricerca di un terzino destro e, dopo aver cercato Aurier, starebbe virando su altri obiettivi. Il costo del cartellino del francese infatti sembrerebbe essere troppo alto, dunque Maldini starebbe valutando delle alternative. Secondo Tuttosport, i nomi in pole position sarebbero quelli di Emerson Royal del Betis e Denzel Dumfries del PSV. Quest’ultimo non ha vincoli particolari (Emerson è in prestito dal Barcellona) e dunque sembrerebbe essere l’opzione più praticabile. Per quanto riguarda i centrali difensivi invece, l’obiettivo principale rimane Milenkovic della Fiorentina, ma occhio al nome di Maksimovic del Napoli spuntato in queste ultime ore. Passando al capitolo cessioni, per le uscite di Reina e Ricardo Rodriguez, rispettivamente verso Valencia e Torino, pare manchi soltanto l’ufficialità. Con il Toro si registrano contatti anche per Krunic e Calabria, che il Milan sembra più che disposto a cedere. Discorso diverso per quanto riguarda Laxalt: secondo il Corriere dello Sport, tra la richiesta del Milan (10 milioni) e l’offerta della Lokomotiv Mosca ci sarebbe ancora una certa distanza. Chiudiamo poi con due suggestioni pazzesche. Torna in auge il nome di Mario Gotze, che sembrava destinato al trasferimento in MLS, ma stando al Daily Mail il tedesco avrebbe rifiutato la proposta del club di Beckham. Era stato già accostato al Milan e non è detto che non possa tornare di moda per questa estate. Si tratterebbe di un’operazione a parametro zero, esattamente come quella che potrebbe portare al ritorno di Thiago Silva. Il brasiliano lascerà il PSG al termine di questa stagione e potrebbe anche considerare il Milan per terminare la sua straordinaria carriera addestrando i giovani del reparto arretrato rossonero. Ma non è ancora tutto. Adesso Maldini accelera ed è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero: ora si valutano ben 8 scambi clamorosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA