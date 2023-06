Milan, Mazzocchi saluta la Salernitana: Maldini ci pensa come vice Theo…

Ieri sera si è conclusa la lunga stagione rossonera. Il Milan ha battuto 3-1 il Verona a San Siro nella 38esima giornata di Serie A. Il Diavolo ha chiuso il campionato al q uarto posto, con 70 punti, qualificandosi alla Champions League . Ora la squadra potrà staccare la spina per le vacanze, mentre per la dirigenza sarà un periodo caldo. Il direttore tecnico Maldini e il direttore sportivo Massara incontreranno Cardinale per fare il punto sul budget di mercato e le prossime mosse del club. Poi la campagna acquisti prenderà forma. Tra le caselle da occupare, il club rossonero vorrebbe trovare un vice di Theo Hernandez che garantisca un rendimento di un livello importante. Uno dei nomi che piacciono di più è quello di Pasquale Mazzocchi .

L'esterno ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con cui sembra aver dato l'addio alla Salernitana. Queste le sue parole: "Sono arrivato a Salerno con tanta ambizione e determinazione, ma anche con tanta inesperienza. Grazie a voi ho raggiunto traguardi importanti, ho imparato ad ascoltare e a ragionare. Ho capito cosa significa lottare assieme per una causa e che se vuoi raggiungere qualcosa di straordinario devi metterti in prima linea. Tutto questo mi ha responsabilizzato perchè quando hai la fiducia sai anche che non puoi sbagliare. Grazie a voi ho potuto trasmettere il mio credo. Non sempre le cose sono state rose e fiori, ma essere squadra non significa solamente allenarsi assieme, ma soprattutto rispettarsi e avere fiducia l’uno dell’altro. Mi avete dato tanto e spero anche io nel mio piccolo di essere riuscito a lasciarvi qualcosa. Grazie Salerno, siete un popolo straordinario sempre. Macte Animo".