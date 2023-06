Milan, chiuso il campionato, ora il mercato: Kamada, Loftus-Cheek e…

Ieri sera si è conclusa la stagione del Milan, che ha sconfitto il Verona per 3-1. Ora Maldini e Massara sono pronti a pianificare il mercato

Redazione Il Milanista

Ieri sera il Milan ha chiuso la sua stagione. A San Siro i rossoneri hanno battuto 3-1 il Verona nella 38esima giornata di Serie A. Un'annata molto lunga, con l'inedita pausa per il Mondiale in mezzo. La squadra di Pioli ha fatto molto bene in Europa, raggiungendo la semifinale di Champions League. In campionato invece ci sono stati più alti e bassi, ma nel finale di stagione il Milan si è assicurato il quarto posto, che vale la qualificazione in Champions League. Ora, finita la stagione e con gli introiti della Champions, la dirigenza può pianificare la prossima stagione e quindi il calciomercato.

Nell'edizione odierna, La Gazzetta dello Sport riferisce che nelle prossime ore è in programma un vertice tra Gerry Cardinale, il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederick Massara. Il numero uno di RedBird ieri sera era presente a San Siro per assistere al match con il Verona e ora farà il punto sui piani societari. Il budget per il mercato ormai è chiaro: ci saranno a disposizione i soldi della qualificazione alla Champions League, ovvero 50 milioni di euro. A questi poi andranno aggiunti i soldi ottenuti dalle eventuali cessioni. Alcune operazioni sono già chiuse. Marco Sportielloarriverà a zero dall'Atalanta e sarà il nuovo vice di Mike Maignan. Anche Daichi Kamada dovrebbe arrivare da svincolato dall'Eintracht Francoforte. L'affare è praticamente chiuso, con l'accordo trovato da tempo con il giocatore. Mancano alcune questioni burocratiche e poi il trequartista giapponese sarà un giocatore rossonero.

Ora però c'è da pianificare il resto del mercato. A centrocampo bisognerà sopperire all'assenza di Bennacer, che starà fuori per diversi mesi a causa dell'infortunio al ginocchio. Il primo nome per la mediana è quello di Ruben Loftus-Cheek. Il Chelsea è disposto a cederlo e lo valuta 20 milioni di euro. Anche se il Milan vorrebbe uno sconto. C'è poi la questione dell'attacco. Con l'addio di Zlatan Ibrahimovice le probabili partenze di Ante Rebic e Divock Origi, serviranno un paio di arrivi. I nomi più caldi sono due. Il profilo giovane è quello di Lois Openda del Lens, su cui si farebbe un investimento importante. Il profilo d'esperienza è quello di Marko Arnautovic, in uscita dal Bologna a dai costi contenuti.