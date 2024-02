Mazzarri: “Mi dicono che prima del gol col Milan, si parlava benissimo”

Durante la conferenza stampa pre Genoa Walter Mazzarri si è soffermato sull'ultima sfida di campionato persa contro il Milan

17 febbraio 2024

In campionato il Diavolo è reduce dal successo di misura ottenuto in casa contro i campioni d'Italia del Napoli. Una vittoria che li avvicinati alla Juve (ora il distacco è di un solo punto). Adesso però è alle porte il match in trasferta con il Monza di Palladino. Sfida mai da non sottovalutare quella che andrà in scena allo stadio U-Power Stadium.

Mazzarri e la partita con il Milan — Intervistato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri si è soffermato sulla gara persa dai suoi ragazzi contro i rossoneri. Sulle domande relative a come descriverebbe il suo Napoli come filosofia di gioco e se gli azzurri sono una squadra che ama pressare o fraseggiare ha risposto così: "Mi dicono che prima di prendere gol col Milan, si parlava benissimo, poi s'è preso quel gol maldestro, soprattutto per uno come me che ha vissuto sulla tattica, ma sono cambiati i giudizi".

Il tecnico del Napoli ha poi aggiunto: "A parte Torino non ho mai visto male la squadra, 20 minuti benissimo, poi gli altri prendono il sopravvento. Poi so perché succedono certe cose, ma a voi non lo dico, ma non è andata malissimo, manca anche fortuna su 3-4-5 punti in più, ma li meritavamo".

