Mastour riparte dalla Serie C: “Cosa non ha funzionato al Milan?”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato Hachim Mastour che ha detto: "Cosa non ha funzionato al Milan? Sicuramente approdare in un club come il Milan aveva e ha ancora suscitato orgoglio in me. Ho giocato con grandi campioni e sono stato allenato da allenatori veri, con grande passione e che mi hanno trasmesso molto".