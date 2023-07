Mauro dopo l’infarto: “Ho avuto paura di morire, ho pensato di…”

L'ex calciatore e dirigente sportivo Massimo Mauro ha parlato dopo l'infarto di cui è stato vittima. Ecco le sue parole...

Redazione Il Milanista

In esclusiva al Corriere della Sera ha parlato l'ex calciatore e dirigente sportivo Massimo Mauro il quale sul suo infarto ha detto: “Ho avuto la lucidità di fermarmi, con me c’era un amico che conosce il primario dell’ospedale di Catanzaro, l’ambulanza è arrivata in sette minuti”.

Ancora le sue parole sull'infarto — “Ho sentito un dolore fortissimo al petto, mi sono fermato perché non riuscivo a respirare. Non ho pensato a nulla, speravo soltanto che passasse in fretta. Il mio amico invece è stato tempestivo e ha chiamato i soccorsi. Cinque minuti dopo essere arrivato in ospedale ero già in sala operatoria”.

Infine se ha avuto paura di morire — “In ambulanza, sì, mi sono passate tante cose per la testa. Anche l’infarto, speravo facessimo in fretta. Gianluca Vialli? Quando sarà stato trovato il farmaco che garantirà la guarigione posso anche immaginare di chiedere a Luca se lì ha bisogno di un’ala destra. Roberto Mancini però mi ha già smorzato l’ambizione. L’altro giorno mi dice: Massimo, se sei qui con tutti noi è perché a Luca l’ala non serve!”. Queste le parole in esclusiva al Corriere della Sera dove ha parlato l'ex calciatore e dirigente sportivo Massimo Mauro il quale ha parlato del suo infarto.