Ambrosini: “Il Milan deve cambiare il modo di scendere in campo”

Redazione Il Milanista

Intervenuto ieri sera ai microfoni DAZN durante Supertele, l’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato del momento di crisi degli uomini di Stefano Pioli: "L’atteggiamento del primo tempo del Milan non sarebbe cambiato con Leao in campo. Il portoghese è una questione di cui parlare, ma il modo in cui è sceso in campo il Milan è più preoccupante delle scelte di formazione".

Massimo Ambrosini sulla situazione in casa Milan: — Sulla crisi:"Non ho una spiegazione di questo momento, un crollo così verticale che è inaspettato. Questa squadra anche nelle difficoltà del passato si è sempre aggrappata a gioco e spirito, mentre la sconfitta nel derby è stato preoccupante anche per quello perché tutte le qualità sono state abbandonate. Non sarà così semplice venirne fuori, la situazione è veramente complessa".

Difesa a 3:"Onestamente fa strano questa virata. Certo al Milan manca Tomori e Kjaer non è tornato ai suoi livelli dopo l’infortunio. I rossoneri devo cambiare modo di scendere in campo, mi aspetto una squadra rabbiosa contro il Torino per dare dei segnali immediati di ripresa".