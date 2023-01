Massara a Dazn: “Zaniolo? E’ difficile ma se ci saranno delle opportunita…”

Frederic Massara, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' nel pre match di Lazio vs Milan...

Le sue parole

"Quella della Supercoppa è stata una brutta sconfitta ma l'abbiamo già dimenticata. In tutti i momenti di difficoltà questa squadra s'è rilanciata in modo vigoroso e questo è un bel test per vedere se stiamo uscendo da questo momento".