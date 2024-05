Marotta lancia la frecciatina: “Vincere così è ancora più bello”

Oggi l' Inter affronta la Lazio a San Siro, nel match della 37esima giornata di Serie A, nonché ultimo impegno casalingo stagionale. Per i nerazzurri quindi sarà anche l'occasione per festeggiare lo Scudetto vinto ormai da tempo. Prima della gara, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn. L'ad dell'Inter ha parlato della festa nerazzurra e ha lanciato anche un frecciatina al Milan .

" Vincere è sempre bello, farlo in questo modo lo è ancor di più perché , al di là dello Scudetto è conciso con la vittoria della seconda stella . Un'emozione nuova, inedita, cerchiamo di tenercela dentro il più possibile".

