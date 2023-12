Marotta: “Scudetto tra Inter o Juve? Tra le due litiganti il terzo gode…”

Nella serata di ieri, Gazzetta dello Sport ha consegnato i suoi Awards: a ritirare quello di Lautaro Martinez ci è andato l’AD dell’ Inter , Beppe Marotta , che non ha perso l’occasione per parlare del suo gioiello e della corsa scudetto con Juventus e… Milan.

LAUTARO: “Siamo orgogliosi, da Inter, quando un nostro giocatore vince un premio individuale in uno sport di squadra, ed è anche merito dei compagni di squadra. Lui è anche campione del mondo con l’Argentina, quindi il premio è meritato. E’ un ragazzo che sta crescendo: nello sport si nasce talenti e bisogna diventare campioni. Lui si sta avvicinando a questa realtà e lo sta facendo nel migliore dei modi. Se lo teniamo? Certamente. Anzi, stiamo cercando di rinnovare per altri cinque anni. Stiamo negoziando: di buono c’è che lui ha grande senso di appartenenza e di questi tempi è una qualità davvero non da poco”.