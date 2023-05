Marotta: “Stare qui è motivo di orgoglio per la nostra città”

Manca davvero poco all’inizio della partita tra Milan e Inter, in programma questa sera alle ore 21:00 a San Siro e valida per l'andata della semifinale di Champions League . Sarà un Euroderby spettacolare, dove entrambe le compagini vorranno ottenere la vittoria, per regalare ai propri tifosi una finalissima che manca ormai da troppi anni. Ma ora scopriamo insieme le parole di Marotta ai microfoni di Prime.

REGALO AL CALCIO: "Sicuramente è motivo di orgoglio per la città di Milano. E' orgoglio sia perché rappresento l'Italia che per l'Inter".

GRANDEZZA IN CHAMPIONS DELL'INTER: "E' stato un cammino difficile, ma il risultato di oggi è meritato, in un'annata anomala, dove abbiamo dovuto convivere con un Mondiale, che ha creato effetti sul club. Abbiamo avuto alti e dei bassi che non abbiamo avuto in Champions".