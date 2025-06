Marchetti: “Milan, per Zinchenko a frenare è l’ingaggio”

Luca Marchetti ha commentato la situazione in casa del Milan e in particolare ha analizzato i possibili colpi di mercato

In esclusiva a Tmw Radio ha parlato il giornalista Luca Marchetti che ha detto: "Milan, a centrocampo piace il 17enne Bouaddi del Lille, che ha stregato Allegri. Sulla fascia sinistra (soprattutto in caso di cessione di Theo, che interessa sempre all'Atletico Madrid) è ripartito il pressing per Zinchenko, ma anche in questo caso l'ingaggio frena la trattativa".