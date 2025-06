Mancini: “Se avessi parlato con Gravina magari oggi sarei ancora ct”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Roberto Mancini che ha detto: "Ci sta dire che se io e Gravina avessimo parlato di più in quelle settimane, e anche prima, per chiarire certe situazioni, non sarebbe successo nulla. Ma a volte si decidono anche cose sbagliate. Il motivo? È vero che non sentivo più la fiducia di prima, ma dovevo parlarne con il presidente: potevo farlo, questa è la mia colpa. Oggi, chissà, saremmo ancora insieme: per provare ad andare al Mondiale. E magari, dopo aver vinto l’Europeo, per tentare la doppietta".