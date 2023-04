Mancini: “Il Milan ha meritato, in Champions sarà diverso. Su Balotelli…”

Il commissario tecnico azzurro ha parlato in occasione dell'evento per il rinnovo della partnership tra Tim e FIGC, tra Serie A e oriundi

Roberto Mancini oggi ha preso parte all'evento organizzato per il rinnovo della partnership tra Tim e FIGC, rilasciando alcune dichiarazioni. Il ct ha commentato il match di ieri tra i rossoneri e il Napoli: "Se la vittoria del Milan può sconvolgere la situazione in Champions? Non lo so, penso che la Champions sia un'altra cosa. Il Milan ha meritato la vittoria, poi è ovvio che il Napoli non può vincerle tutte, qualche sconfitta ci può stare".