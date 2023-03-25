Mancini: “Seguivamo Retegui da tempo, a Malta gara difficile”

Il commissario tecnico, alla vigilia della trasferta di Malta, ha presentato il match di domani, già decisivo dopo il ko con l'Inghilterra

Mentre il Milan lavora a ranghi ridotto per l’assenza dei nazionali, domani gli Azzurri torneranno in campo. Dopo la sconfitta di Napoli contro l’Inghilterra, l’Italia affronterà Malta in trasferta, per cercare i primi punti del girone di qualificazione a Euro 2024. Oggi Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa.

Il commissario tecnico ha parlato di Mateo Retegui: “Lo seguivamo da molto tempo e forse non ci abbiamo visto male, perché anche alcune squadre italiane lo seguono. Lui è un ragazzo giovane e sveglio, vuole diventare un grande attaccante. Ha difficoltà a chiamare la palla, ha avuto difficoltà giovedì sera ma poi ha realizzato un gol non facile e può migliorare molto nei prossimi mesi“. Ci sono state polemiche per l’intervista in spagnolo di Retegui: “Polemiche senza senso, come poteva parlare italiano se è qui da tre giorni? Quando conoscerà la lingua per lui sarà più facile”.

Il ct ha risposto alle parole di Balotelli: “Mi fa piacere che ci siano attaccanti. Non so a cosa si riferiscono… Forse a lui? Io gli voglio troppo bene, speriamo possa essere davvero in forma“. Sull’Under 21: “Ci sono molti giocatori che possono stare con noi”. Riguardo alla sfida con Malta: “Mi aspetto una gara difficile, queste partite lo sono tutte e se non riesci a sbloccarle poi si va in difficoltà. Alla fine sono tre punti, al di là del valore della squadra. Cambieremo diversi giocatori“. Su Tonali: “Ha preso una botta, ma sta bene“.