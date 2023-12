Maldini: “Scaroni via prima quando perdevamo, poi per lo Scudetto…”

Per Scaroni ora il gruppo di lavoro è più unito: "Mi dà fastidio come si raccontano le cose. Il Milan merita un presidente che ne faccia solo gli interessi e dirigenti che non lascino sola la squadra. Lui non ha mai chiesto se ci fosse necessità di un incoraggiamento ai giocatori e al gruppo di lavoro. L'ho visto spesso andare via quando gli avversari pareggiavano o andavano in vantaggio, magari solo per non trovare traffico, ma puntualissimo in prima fila per lo Scudetto. Ho un concetto diverso di condivisione e di gruppo. Posso dire lo stesso anche dei due Ceo, Gazidis e Furlani".