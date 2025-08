Paolo Maldini parla del Milan: “L’eredità di mio papà pesava un pò”

L'ex bandiera rossonera Paolo Maldini ha parlato del suo trascorso al Milan. Sentiamo tutte le sue parole...

In esclusiva a Rai 3 ha parlato Paolo Maldini il quale ha detto: “Al mio esordio pensavo di non giocare. Non mi ero neanche portato gli scarpini adatti. Avevo gente più esperta di fronte a me. Quando mi ha detto di entrare non ho pensato più a niente. Il mio ruolo? Ho detto al mister che potevo giocare ovunque. Mio papà? Avevo un buon rapporto con lui. Nei primi anni non posso negare che la sua eredità mi pesava un po’”.

Su Arrigo Sacchi

“I cambiamenti che abbiamo sopportato dal punto di vista fisico sono stati durissimi, ma fondamentali. Il derby più difficile giocato? I primi perché mi ricordo benissimo che finita la partita dicevo: “non mi sono piaciuto”. Il mio livello di nervosismo era troppo alto ed ero un po’ bloccato”.