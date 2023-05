Maldini sull’Euroderby del 2003: “Sei giorni intensi, c’era elettricità nell’aria”

Il dt rossonero Paolo Maldini ha ricordato le emozioni vissute nel 2003, quando il Milan sfidò l’Inter in Champions League

Redazione Il Milanista

Il Milanè tornato a vincere in Serie A e lo ha fatto sabato pomeriggio contro la Lazio, nel big match valido per la 34esima giornata di campionato. I rossoneri hanno vinto una partita importantissima, rientrando così nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Gli uomini di Pioli si trovano infatti attualmente al quinto posto in classifica con 61 punti, a -5 dalla seconda posizione.

Si tratta di un risultato che dà morale alla squadra soprattutto in vista del prossimo derby contro l’Inter, in programma mercoledì sera. La stracittadina sarà valida come gara d’andata della Semifinale di Champions League, dove nessuna delle due formazioni vorrà sbagliare. Uno scontro del genere era già successo nel lontano 2003, quando Paolo Maldini era un giocatore rossonero.

L’attuale dirigente del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni su quella partita ai canali ufficiali del club. Sul profilo Instagram del Milan è infatti apparso un video con alcune immagini di quel derby. Questi i ricordi di Maldini: "Il derby e altre partite come quelle contro Juventus e Napoli ti danno grandi emozioni. All'inizio non era facile vivere certe partite, poi però impari a gestire lo stress. L'euroderby del 2003 lo aspettavo. Sono stati sei giorni intensi tra le due partite, si sentiva grande elettricità nell'aria anche in città. Certe sensazioni di paura ed eccitazione, che fanno parte del mondo dello sport, le senti solo in finale di Champions".